Gerhard Pirih gratulierte den Europameistern Luisa Heuff und Nino Winkler-Warl © KK/PRIVAT

In diesem Alter sind sie schon Europameister! Die beiden Spittaler Nino Winkler-Warl (8) und Luisa Heuff (7) zeigten bei der Europameisterschaft für Showdance und Musical ihr tänzerisches Talent. Sie wurden in der Altersklasse mini zu Europameistern. Im Duo (Kategorie MTV) tanzten sich die beiden Runde für Runde in die Herzen des Publikums und der Jury. Nino konnte zusätzlich einen Europameistertitel mit seinem Solo in der Kategorie Breakdance erkämpfen. Ohne Feiß kein Preis. Zwei Mal pro Woche trainieren die jungen Tänzer in der Tanzschule von Olena Pichler in Spittal. Bürgermeister Gerhard Pirih gratulierte den "kleinen Helden" persönlich. Nach einer privaten Tanzvorführung und dem gemeinsamen Üben einiger Moves gab es als Belohnung ein Eis.