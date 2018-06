Facebook

Zum Jubiläum wurde wie anno dazumal die Schulbank gedrückt: Drewes, Glaser, Prasch, Aigner, Mitarbeiterin Jasmin Granig © (c) Rieder Adalbert

Es war ein Abend, der die Wertigkeit des „Alten“ vor den Vorhang holte. Das Museum für Volkskultur in Spittal unter Direktor Hartmut Prasch feierte mit Freunden den 60. Geburtstag. „Prasch hat das Museum zu dem gemacht, was es heute ist“, lobte Hellmuth Drewes, Obmann des Museumsvereins. Hartmut Aigner, Bezirksobmann des Kärntner Bildungswerks, überreichte Prasch eine Urkunde für diese Leistung. Die Stadt Spittal, vertreten von Vizebürgermeister Peter Neuwirth, dankte mit einem Jubiläumsscheck. Franz Glaser, Präsident des Bundes Kärntner Museen, sowie Kurator und Landtagsabgeordneter Gerhard Köfer ließen in ihren Festansprachen 60 Jahre Museumsgeschichte Revue passieren. Das Museum wird mit 35 ehrenamtlichen Helfern geführt. Hervorzuheben ist Hildegard Oberrauter, die seit Jahrzehnten unermüdlichen Einsatz bei Museumsführungen zeigt. Es feierten unter anderen Bezirkspolizeikommandant Johann Schunn, Bataillonskommandant Rudolf Kury und Musikschuldirektor Hans Brunner mit.