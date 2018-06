Facebook

Die Feuerwehr war mit 28 Mann und zwei Fahrzeugen im Einsatz © Fotolia/MAK

Am Mittwoch gegen 17 Uhr bemerkte ein 51-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal in einem Waldstück in der Gemeinde Reißeck, dass in der Nähe des Bahngleises gelagerte Baumstämme aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten waren. Er verständigte sofort die Feuerwehr. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Kolbnitz und Penk mit insgesamt 28 Personen und zwei Fahrzeugen, die die glosenden Baumstämme rasch löschen konnten. Auch der Polizeihubschrauber war vor Ort. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.