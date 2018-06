Zu einem Benefizkonzert mit Elisabeth Kreuzer zugunsten dem Cafè der Nächstenliebe lädt das Schlosscafè, getauscht wird in der Stadtbücherei und Malerei von Hobbykünstlern wird in Obervellach angeboten.

Jugend-Wasser-Sicherheitstag in Hermagor © KK/VERANSTALTER

Sicherheit

Badeunfälle vermeiden und Leben retten ist das Ziel bei den Jugend-Wasser-Sicherheitstagen in Hermagor. Mit Hilfe des Zivilschutzverbandes werden die Informationsveranstaltungen an drei Standorten durchgeführt.

Der Auftakt erfolgt in Hermagor am Dienstag, den 26. Juni, von 9 bis 13 Uhr im Standbad Hermagor, Pressegger See mit der Wasserrettung, dem Roten Kreuz und dem Rettungshubschrauber RK1.

Vorführungen von Rettungsübungen, Rettungsschwimmern, Fallschirmspringern und vielen anderen sollen die Jugendlichen animieren, mitzumachen und die "persönliche Sicherheits-App" auf den neuesten Stand zu bringen.

Tauschbörse

Mit der Weltmeisterschaft in Russland startete auch der Sommerhit für alle Fußballfans gleichzeitig auch das Fußballsticker-Sammel-Fieber.

Zu einer Panini-Tauschbörse lädt die Stadtbücherei Spittal am Donnerstag, den 28. Juni, von 16 bis 18 Uhr.

Sticker-Tauschbörse in der Stadtbücherei Spittal Foto © KKSTADTBÜCHEREI

Kunstraum

Am Donnerstag, den 28. Juni, um 19 Uhr werden die Werke der Vereinsmitglieder im KunstRaum Obervellach unter dem Motto "ReichanWassereich" ausgestellt. Musikalische Umrahmung mit Jasmina Weger & Birgit Loipold.

Die Ausstellung ist bis 16. September zu sehen.

Benefizkonzert

Zugunsten der Aktion "Gordon's Cafe der Nächstenliebe findet am Mittwoch, den 27. Juni ein Schlagernachmittag mit Elisabeth Kreuzer statt.

Auf der Terrasse des Schlosscafes in Spittal werden ab 16 Uhr bei freiem Eintritt Schlagermelodien erklingen.

Schlagersängerin Elisabeth Kreuzer Foto © KK/VERANSTALTER

Weiterbildung

Einen Impulsvortrag zum Thema "Motivation - die Montagslüge" hält Timo Klösch am Donnerstag, den 28. Juni, um 19 Uhr im Rathaussaal in Radenthein.

