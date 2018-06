Facebook

Die Kinderwallfahrt der Katholischen Jungschar bietet Gelegenheit, neue Freundschaften zu schließen und die Gemeinschaft zu stärken © Katholische Jungschar

Rund 150 Kinder werden anlässlich der diesjährigen Kinderwallfahrt der Katholischen Jungschar am Samstag, dem 23. Juni, auf den Danielsberg in Kolbnitz pilgern. Begleitet von Mitarbeitern der Katholischen Jungschar beginnen die jungen Wallfahrer um 12 Uhr mit dem Fußmarsch auf den Berg, wo die Pilgergemeinschaft gegen 13 Uhr eintrifft. Georg Granig, Kaplan in Spittal an der Drau, zelebriert die Heilige Messe um 15 Uhr, für die musikalische Gestaltung sorgt außerdem die Jugendbläsergruppe Kolbnitz.

Danielsberg Die Kirche St. Georg am Danielsberg ist heute eine Filialkirche der Pfarrkirche Kolbnitz. Die erste Kirche auf der Bergspitze brannte zwei Mal ab, das zweite Mal 1510. Bei der Wiederherstellung wurde das Gotteshaus, das ursprünglich unter dem Patrozinium des hl. Daniel stand, nach Westen hin verdoppelt und dem hl. Georg geweiht. Ein Bild am Hochaltar zeigt das Kirchenpatrozinium. Das Gnadenbild des barmherzigen Jesus in der Kirche, gemalt nach den Angaben der hl. Faustyna (1905 – 1938) wurde am Weißen Sonntag, dem Sonntag nach Ostern, des Jahres 1999 angebracht und gesegnet. Der Danielsberg gilt als einer der ältesten Siedlungspunkte Oberkärntens und wurde zum Kärntner Landschaftsschutzgebiet erklärt.

Im Anschluss daran steht die „Globe“-Verleihung auf dem Programm. „Jungschargruppen waren im Vorfeld aufgerufen, bis zu drei Projekte aus unterschiedlichen Kategorien, die sie im vergangenen Jahr in ihrer Pfarre durchgeführt hatten, einzureichen“, erklärt Kerstin Holdernig, Diözesanreferentin der Katholischen Jungschar. „Eine Jury wählte das beste Projekt jeder Gruppe.“

Katholische Jungschar Die Katholische Jungschar ist die größte Kinderorganisation Österreichs. In Kärnten gibt es in rund 300 Pfarrgemeinden eine Jungschargruppe. Die 10.000 Kärntner Jungscharkinder werden von 400 Gruppenleitern ehrenamtlich betreut und treffen sich mehrmals im Monat. In dieser Gemeinschaft erleben die Kinder die Jungschar als einen Lebensraum zum Spielen, Sich-Austauschen, Lernen und für Kreativität sowie als eine Gruppe, in der ihnen auch ein Zugang zu christlicher Lebenskultur geboten wird. Die Katholische Jungschar betreibt auch Lobbying für die Interessen der Kinder und ist für Großprojekte, wie die Dreikönigsaktion, verantwortlich.

Dann geht es für die jungen Wallfahrer wieder nach Hause. „Mit Sicherheit werden auch heuer viele neue Freundschaften geschlossen, eine solche Wallfahrt stärkt das Gemeinschaftsgefühl unter den Kindern und bietet die Chance, Neues kennenzulernen“, sagt Holdernig.