76-Jähriger trieb im Wasser: wiederbelebt © KLZ/Kanizaj

Am Dienstag um 16.45 Uhr war ein 69-jähriger Deutscher an einem Badestrand in Döbriach im Millstätter See schwimmen. Etwa zehn Meter vor dem Ufer entdeckte dieser einen 76-jährigen Deutschen, der leblos im Wasser trieb.

