Biobauer Ingomar Preis mit seinem mobilen Klauenpflegestand © Sieglinde Liebhart

Wenn es seine Freizeit als Vollerwerbsbiobauer erlaubt, dann sorgt er für einen guten „Auftritt“ bei Rindern: Ingomar Preis (50) vulgo Pfeifer aus Gratschach bei Obervellach ist zertifizierter Klauenpfleger.

Mit seiner profunden Ausbildung ist er einer der wenigen im Bezirk Spittal, der mit seinem mobilen Klauenpflegestand zu den Bauernhöfen fährt. Auch Schülern der Landwirtschaftlichen Fachschule Litzlhof, die bereits über theoretisches Wissen verfügen, zeigt er die Schritte der praktischen Umsetzung. Dabei kommt die Unterweisung in Sachen Sicherheit für Tier und Mensch nicht zu kurz.

Klaue ist der Schuh des Rindes

„Die Klaue ist der Schuh des Rindes. Klauenpflege ist daher eine unerlässliche Maßnahme für deren Gesundheit. Auf der Klaue lastet das ganze Gewicht, da muss der Winkel der Fußstellung passen, damit das Tier gerade steht. Bei Kühen hängt davon auch die Milchleistung sowie die Fruchtbarkeit ab“, erklärt Preis, der vom Altersberg, Gemeinde Trebesing, stammt. Der gelernte Bautechniker kam durch die Heirat mit Christina, einer Diplomkrankenschwester, auf den Pfeiferhof, den sie gemeinsam bewirtschaften.

Klauenpflege ist wichtig für die Gesundheit der Tiere Foto © Sieglinde Liebhart

Präzises Arbeiten unerlässlich

Die „Pediküre“ erfordert präzises Arbeiten. Das Rind wird mittels Kippstand in die horizontale Lage gebracht. Die Füße werden befestigt und die Klauen gereinigt. Nach dem Vermessen erfolgt die Kürzung mit dem Winkelschleifer auf das Idealmaß. Nachdem die Außenklaue an die Innenklaue angepasst wurde, erfolgt das händische Schneiden mit dem Hufmesser. Dem folgt die Entfernung von Hautfetzen und wenn Klauendefekte oder Erkrankungen vorliegen, werden diese behandelt. Dann wird das Rind leichten Fußes in den Alltag entlassen.

„Idealer Zeitpunkt für diese Pflege ist im Frühjahr vor dem ersten Austrieb und im Herbst nach dem Einstallen“, sagt Preis. Entspannung findet der vierfache Vater bei der Familie, auf der Jagd mit seinem Hannoveraner Aron und als begeisterter Laienschauspieler in der Theatergruppe Obervellach.