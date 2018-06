Facebook

Badewetter am Millstätter See © Nicole Kari

Sonnenschein überwiegt von früh bis spät das Himmelsbild. Am Vormittag zeigen sich höchstens dünne Federwolken und sehr wahrscheinlich entstehen auch am Nachmittag nur harmlose Haufenwolken. Die Wetterverhältnisse sind ausgesprochen stabil, das Gewitterrisiko ist gering. Es gibt Höchstwerte bis nahe 30 Grad wie beispielsweise in Hermagor. Wegen der hohen Temperaturen spielen vor allem Wärmereize die Hauptrolle beim Biowetter. Leistungseinbußen und auch Abgeschlagenheit sind möglich. Menschen mit zu niedrigem Blutdruck sind bei dieser Wettersituation klar benachteiligt. "Sie sollten sich daher am Nachmittag lieber schonen", empfiehlt der Wetterfachmann Werner Troger.