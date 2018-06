Über 230 Teilnehmer waren beim 7. Triathlon der Einsatzkräfte in Seeboden am Start.

Die Organisatoren: Josef Krammer (Feuerwehr), Angelika Brandl, Horst Tuppinger und Katharina Rohner (Rettungshundebrigade), Hellmuth Koch (Rotes Kreuz) © (c) Patrick Sommeregger-Baurecht

Ein Rekordstarterfeld von über 230 Teilnehmern warf sich am Wochenende in Seeboden in die Fluten des Millstätter Sees. 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Rad fahren und fünf Kilometer Laufen waren beim 7. Triathlon der Einsatzkräfte zu bewältigen. Mit den vielen Startern zeigten sich die Veranstalter rund um Angelika Brandl, Katharina Rohner, Horst Tuppinger (alle Österreichische Rettungshundebrigade), Josef Krammer (Freiwillige Feuerwehr) und Hellmuth Koch (Rotes Kreuz) sehr zufrieden. Zusätzlich waren 89 Helferinnen und Helfer als Streckenposten und Sicherungskräfte freiwillig im Einsatz.