Abflug zum Gipfelpicknick am Rosskofel - Karlheinz Schoba und Hotelier Martin Waldner © Salcher

Seit 20 Jahren führen Martin und Annelies Waldner mit viel Erfolg ihr Hotel „Gartnerkofel“ am Nassfeld. Grund genug, dieses Jubiläum mit rund 80 Stammgästen, die von Beginn an der Familie Waldner die Treue gehalten haben, gebührend zu feiern. Samstagvormittag schickte er seine nichtsahnende Freunde in mehreren Gruppen zu einem Picknick „in luftiger Höhe“ mit Ziel Nassfeld-See auf italienischer Seite. Mit luftiger Höhe war nicht zuviel versprochen. Am Seedamm drehten sich schon lautstark die Rotorblätter zweier italienischer Helikopter (Eli Friulia). Diese Überraschung ließ die Pulsfrequenz der ahnungslosen Wanderer enorm steigen.