Der Notarzt des Rettungshubschraubers RK1 musste den Tod des Mannes feststellen © kk/ARA flugrettung

Betroffenheit herrscht am Millstätter See. Ein 78 Jahre alter Mann aus Seeboden ist dort am Sonntag ums Leben gekommen. "Der Mann war schwimmen gegangen", sagt Mario Nemetz, Sprecher der Landespolizeidirektion. "Schon nach 20 Minuten hat sich seine Frau sorgen gemacht und Alarm geschlagen." Die Frau erklärte, dass der Mann bei der "Klotzlende" im Ortsgebiet von Millstatt ins Wasser gegangen und dann in Richtung Seemitte geschwommen war.