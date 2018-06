Deutsche Urlauberin hatte Glück im Unglück. Sie blieb unverletzt, als sich ihr Schirm in einem Baum verfing. Ein anderer Deutscher (53) wurde bei Notlandung verletzt.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Paragleitflug mit Hindernissen - Symbolfoto © KLZ/Jürgen Fuchs

Am Sonntag kurz nach 9 Uhr startete eine 52-jährige Frau aus Deutschland mit ihrem Gleitschirm in Berg im Drautal auf der Emberger Alm in einer Seehöhe von 1900 Metern.