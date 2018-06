Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Feuerwehren Greifenburg und Berg waren sofort zur Stelle © Helmuth Weichselbraun

Am Sonntag um 10.30 Uhr fuhr ein 46-jähriger Mann aus Waisach mit seinem Teleskoplader in Berg im Drautal aus Richtung Amlach kommend in Richtung Berg/Drau um dort Heuballen zu holen.