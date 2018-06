34-jähriger Kärntner stand seit heute wegen Mordes in der Justizanstalt Graz-Karlau vor Gericht. Verteidiger sprach von Totschlag, "weil sich die Gemütsbewegung aufgestaut hat". Psychiater ortet "schwere kombinierte Persönlichkeitsstörung". Die Geschworenen entschieden auf Mord.

Prozess in Graz

Der Angeklagte wird in Handschellen in den Gerichtssaal gebracht © Tom Neffe

Ein verurteilter Mörder erschlug einen anderen Mörder mit einem Tischbein, weil sich dieser nicht zu seiner Tat bekannte: Diese Bluttat im Sommer 2017 in der Justizanstalt Graz-Karlau wird heute im Grazer Straflandesgericht verhandelt. Der 34-jährige Oberkärntner Johannes O. musste sich wegen Mordes vor den Geschworenen verantworten. Am Nachmittag entschieden die Geschworenen nach rekordverdächtig kurzer Beratung auf Mord. der Angeklagte wurde zu lebenslanger Haft verurteilt und zusätzlich in eine Anstalt für abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.