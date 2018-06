Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Privat

Am Samstag gegen 16.45 Uhr verlor eine siebenjährige Schülerin aus der Gemeinde Krems mit ihrem neuen Kinderfahrrad - sie war in Begleitung ihres Vaters - auf einer Gemeindestraße in Mühldorfauf einem leicht bergab führenden Straßenstück, die Kontrolle über das Fahrrad. In der Folge wurde sie immer schneller und kam dann am rechten Fahrbahnrand bzw. am Straßenbankett zu Sturz.