Die Liebe der Pädagogin Johanna Mayer galt dem Chorsingen © KK/Privat

Die Millstätterin Johanna Mayer ist im 90. Lebensjahr friedlich eingeschlafen. Als Junglehrerin begann sie an der Volksschule Obermillstatt mit einem Jugendchor zu arbeiten und nahm erfolgreich an vielen Bewerben teil. Zahlreiche Muttertagsfeiern und Messen wurden jahrzehntelang mit den Schülern gestaltet. Mayer baute auch einen gemischten Chor und einen Männerchor auf. Man trauert um die beliebte Pädagogin, welche die Liebe zum Singen nach Obermillstatt brachte. Der Trauergottesdienst findet am 29. Juni um 14 Uhr in der Kirche Obermillstatt statt.