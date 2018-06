Der Rotary Club Hermagor vergab Stipendien an drei außergewöhnliche Schüler aus dem Gail- und Lesachtal. Die Jugendlichen zeichneten sich durch ihr soziales Engagement aus.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Laura Hinteregger und Florian Zamfir nahmen die auf Schulausflug weilende Valerie Lugger (Plakat) in ihre Mitte © Leopold Salcher

Die Idee des Rotary Club Hermagor, überdurchschnittliche Leistungen, wie die menschlichen Qualitäten, junger Menschen anzuerkennen und sie entsprechend zu fördern, trägt Früchte. Dienstagabend wurden im Rahmen eines Club-Meetings beim „Lenzhofer“ in Dellach im Gailtal Florian Zamfir (Neue Musikmittelschule Hermagor - NMMS), Laura Hinteregger (NMMS Kötschach-Mauthen) und Valerie Lugger (Bildungszentrum Lesachtal) mit Stipendien ausgezeichnet. Alle drei besuchen die jeweils vierten Klassen und werden demnächst ihre Schulen verlassen. Clubpräsident Klemens Fheodoroff lobte in seiner Laudatio die herausragende soziale Kompetenz dieser drei Stipendiaten sowie die von Verantwortung getragene Bildungsarbeit der heimischen Schulen. „Die Intention des Rotary-Stipendiums ist, besondere Leistungen von Schülern des vierten Jahrganges der Neuen Mittelschulen des Bezirkes zu schätzen, besonders auszuzeichnen und so diese jungen Menschen zu fördern”, begründete Rotarier Michael Brunner die nunmehr siebente Stipendienvergabe.