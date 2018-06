Bernhard Regenfelder organisiert am 29. und 30. Juni das „Tunes und Tones-Festival“ in Gmünd.

The Uptown Monotones Band tritt am 30. Juni in Gmünd auf © (c) Ulrike Rauch/KK Veranstalter

Eine einzigartige Stimmung verspricht das erste „Tunes and Tones-Festival“ am 29. und 30. Juni am Treffenboden bei Gmünd: An zwei Tagen legen hier DJs auf und heizen Live-Bands ein. Es gibt eine Tischtennis-Area, eine kleine Fußball-Arena und ein Beduinenzelt zum Chillen. „Wer am Freitag anreist, kann sein Auto gratis abstellen und das Wochenende kostenlos campieren“, sagt Organisator Bernhard Regenfelder. Er hat das Veranstaltungsareal von Franz-Josef Stranner auf der Treffenboden-Hochebene voriges Jahr für seine Zwecke entdeckt und gemeint: „Hier muss man etwas Cooles machen!“ Durch die langjährige Erfahrung und die Kontakte des Autors und Betreibers einer Kreativagentur, ist es gelungen, mit den DJs Matose und Patervan sowie den Bands „Doppelt Sichtbar“ und „The Uptown Monotones“ die passenden Musiker zu finden.

