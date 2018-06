Facebook

Bei dem Wetter kann eine Abkühlung nicht schaden © (c) Miredi - Fotolia

Es wird heute, Sonntag, wieder sonnig mit Temperaturen von 23 bis 27 Grad. Der Hochdruckeinfluss wird zwar am Sonntag langsam wieder abgebaut: vom Westen her nähert sich eine sich abschwächende Schlechtwetterfront. Vorerst dominiert jedoch noch das recht freundliche Sommerwetter. Am Sonntag scheint zunächst noch länger die Sonne, und die Temperaturen steigen bis zum frühen Nachmittag zum Beispiel in den Niederungen des Drau- und Gailtals auf Werte nahe 27 Grad.