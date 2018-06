Facebook

14-Jähriger nach Fahrradsturz schwer verletzt © KlZ/Rehfeld

Ein 14-jähriger Schüler aus Bruck an der Leitha kam am Freitagvormittag mit einem Mountainbike im Rahmen einer geführten Tour im Bezirk Spittal an der Drau bei der Abfahrt auf einem Hohlweg vom Weg ab. Er prallte gegen einen Baum, stürzte über eine Böschung und kam in einem Bachbett zu liegen.

Der Bub erlitt schwere Verletzungen und wurde von der Rettung in das Krankenhaus Samonigg nach Spittal. Im Einsatz stand auch die Bergrettung Spittal.