Die Aktion „Herz für Kinder“ unterstützt seit über 30 Jahren die Kärntner Kinderkrebshilfe. Initiator Viktor Plank überreichte einen Scheck in der Höhe von 27.000 Euro, eingenommen Benefizkonzert.

Spendenübergabe: Hannah, Gino, Ingrid Spittau, Organisator Plank, Neubauer, Marie, Lorenz und Gabi Kleinsasser freuten sich © (c) Rieder Adalbert

Viktor Plank hat mit seiner Aktion „Ein Herz für Kinder“ auch heuer wieder im Rahmen eines Benefizkonzertes im Stadtsaal Spittal Spenden für krebskranke Kinder gesammelt. Er überreichte an Brigitte Neubauer, Obmannstellvertreterin der Kärntner Kinderkrebshilfe, einen Scheck in der Höhe von 27.000 Euro. Bei der Übergabe war ebenso Johanna Rauter-Verdianz, Direktorin der Volksschule West in Spittal, mit den zwei Klassenlehrerinnen Ingrid Spittau und Gabi Kleinsasser sowie Schülern, die das „Herz für Kinder“-Konzert mit großer Begeisterung mitgestaltet haben, dabei.

Viktor Plank: „In all den 32 Jahren haben die Oberkärntner für unsere Aktion schon mehr als 800.000 Euro gespendet und damit Kindern geholfen. Dafür ein großes Danke. Und natürlich peilen wir in den kommenden Jahren insgeheim die Million an“.