Feier am Sonntag mit Frühschoppen und Theaterwagen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Pflegeheim Senecura in Mühldorf feiert © KK/PRIVAT

Einen Tag der Begegnung für Bewohner, Angehörige, aber auch Anrainer und Interessierte schafft das Pflegheim Sozialzentrum Senecura in Mühldorf am Sonntag ganz nach dem Motto „Näher am Menschen“.