Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sonnenschein dominiert das heutige Wetter © Fuchs Jürgen

Ein Hochausläufer beschert uns in Oberkärnten am Freitag zumeist recht freundliches Wetter. Deshalb darf man tagsüber trotz einiger Wolkenfelder oder auch einzelner Quellwolken am Nachmittag über den Bergen mit mehr Sonnenschein rechnen. Mit der zu dieser Jahreszeit besonders starken Sonneneinstrahlung wird es am Nachmittag bereits wieder recht warm sein und die Temperaturen steigen zum Beispiel in Penk im Mölltal auf Werte um 24 Grad.