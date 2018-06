Facebook

Um den Springbrunnen im Stadtpark wird geschmaust © KK/Streed Food

Die Speisekarte der „Street Food Market“-Tour liest sich absolut international. Küchenaussteiger, Haubenköche und kulinarische Individualisten kochen am Freitag und Samstag von 11 bis 23 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr im Stadtpark in Spittal an der Drau.