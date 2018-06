Facebook

Eltern und Kinder machten mobil. Trotz allem wird es in den ersten Klassen kein Montessori-Angebot geben. Die Schüler dafür fehlen © Nicole Kari

Es steht fest: Im kommenden Schuljahr wird es für die ersten Klassen an der Volksschule West in Spittal kein Montessori-Angebot geben. Trotz eines erneuten Informationsabends für die Eltern der Erstklassler am Dienstag hat es insgesamt nur zehn Anmeldungen gegeben. Für das Zustandekommen einer Montessori-Klasse hätte es 15 Kinder gebraucht. Einige Eltern haben sich im Zuge der Informationsveranstaltung noch für das Musik-Angebot entschieden. „Ob es eine Musik-Klasse gibt, wird in den nächsten Tagen den Eltern mitgeteilt. Es gibt aber keinen Rechtsanspruch auf das Angebot“, betont Direktorin Johanna Rauter-Verdianz. Im nächsten Schuljahr wird es drei erste Klassen an der Volksschule West geben.