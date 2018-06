"Reparieren statt Wegwerfen" oder "Natur statt Chemie" sowie zahlreiche Musikkonzerte und die Eröffnung des Energie-Erlebnisweges in Trebesing bieten eine Vielfalt an Ausflugsmöglichkeiten am Wochenende.

Marina & The Kats © KK/VERANSTALTER

Swing-Swing-Swing

Marina Zettl (Gesang), Thomas Mauerhofer (Gitarre) und Peter Schönbauer (Bass) bilden gemeinsam die Band "Marina & The Kats".

Heute Freitag, den 15. Juni gastieren sie um 20 Uhr im Rathaussaal in Radenthein.

Nach ihrem ersten Album "Small" ist nun das zweite Album "Wild" erschienen, welches auch an diesem Abend vorgestellt wird. Kartentelefon 0676-635 45 94.

Natur im Schloss

Im Schloss Greifenburg gibt es am Samstag, den 16. Juni von 10 bis 18 Uhr einen Tag zum Thema "Wunder der Natur".

Neben einem Ernährungsvortrag von Stotter Alois, Seifenwerkstatt, Korbflechter und Kärntner Gemüsekiste, werden auch viele neue Produkte der Nonifrucht vorgestellt.

Schlossführungen sowie ein buntes Kinderprogramm mit Nationalpark-Rangern werden ebenso angeboten. Informationen unter Telefon 0650-4616461.

Repair Café

"Lieber reparieren als Wegwerfen" ist das Motto des Teams rund um das neue "Repair Café" im Lieser- und Maltatal. Am Samstag, den 16. Juni können Besucher mit mangelhaften Geräten oder einfach aus Interesse von 10 bis 14 Uhr bei Bacher Reisen, Moostratte 9 in Gmünd vorbeischauen.

Das Repair Café will einen aktiven Beitrag gegen unsere Wegwerfgesellschaft leisten.

Stimmige Gitarrenklänge

Gitarrist und Lehrer Bernhard Steiner wird mit sechs verschiedenen Gitarren in unterschiedlichen Stilrichtungen ein Solokonzert "Multistringualer Fingerstyle" spielen.

Zwischen der Volksschule und dem Kindergarten in Kolbnitz wurde ein Gemeindeplatzerl errichtet, dort findet die Veranstaltung am Samstag, den 16. Juni, um 19.30 Uhr statt. Kartentelefon 0664-878 88 41.

Sommeresprit

Gemeinsam mit den Spritbuam, vier ehemaligen Sängerknaben,tritt die Singgemeinschaft Döbriach unter der Leitung von Richard Pertl und Eva-Maria Scherzer am Samstag, den 16. Juni, um 20 Uhr im Stadtsaal in Radenthein auf.

Regenwurmorakl

Die Laienspielgruppe Treßdorf befragt das Orakel am Schilfdorfer Weiher mit Theatervorstellungen am Samstag, den 16. Juni, um 20.15 Uhr in der Dreschhütte in Treßdorf.

Weitere Theatertermine sind Freitag, der 22. Juni, Freitag, der 29. Juni, Samstag, der 30. Juni, Freitag, der 6. Juli, Samstag, der 7. Juli und Freitag, der 13. Juli jeweils um 20.15 Uhr. Kartenreservierungen unter Telefon 0650-743 28 03.

Energie-Erlebnisweg

Am Sonntag, den 17. Juni, um 10 Uhr wird der Energie-Erlebnisweg Drachenmeile in Trebesing offiziell eröffnet.

Um 10 Uhr findet der Empfang bei der Dracheninformation "Baum des Lebens" statt. Von dort geht es mit dem Drachen-Express in die Neuschitz.

Ab 11 Uhr Festakt und Frühschoppen mit der Trachtenkapelle Trebesing und Moderation durch Marco Ventre. Die örtlichen Vereine servieren kulinarische Köstlichkeiten.

Musikwochen Millstatt

Das Eröffnungskonzert der Musikwochen Millstatt wird gestaltet von Camerata Salzburg am Sonntag, den 17. Juni, um 19 Uhr in der Stiftskirche Millstatt. Kartenreservierung im Büro der Musikwochen Millstatt Telefon (04766) 20 21 35.

Weitere Veranstaltungen finden Sie unter www.kleinezeitung.at/k/kultur/wohin.