Die 17-Jährigen werden angezeigt © KLZ/Jürgen Fuchs

Zwei 17-jährige Burschen aus dem Bezirk Spittal sind am 20. Mai sowie am 10. Juni in ein ehemaliges, still gelegtes Hotel im Bezirk Spittal eingebrochen und haben diverse Lautsprecherkabel samt Boxen und zwei Videobeamer gestohlen. Der Schaden ist derzeit noch unbekannt. Die beiden Oberkärntner werden angezeigt.