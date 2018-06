Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Peter Maier (27) filmte ein Gewitter über dem Millstätter See und erreicht damit ein Millionen-Publikum.

Bergsteigen, Filmen und Fotografieren - das sind die Hobbys des gebürtigen Mölltalers Peter Maier © Maier

Damit hat Peter Maier nicht gerechnet: Binnen wenigen Stunden wurde sein Video von einem Wolkenbruch über dem Millstätter See zum Hit im Internet. Am Sonntag hatte der gebürtige Mölltaler dieses auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht; am Dienstag zählte es bereits eine Million Aufrufe, wurde knapp 20.000 Mal geteilt. „Diesem Naturschauspiel zuzusehen, war einfach atemberaubend“, sagt Maier.

