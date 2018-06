Facebook

Die Videoaufnahme des Gewitters über dem Millstätter See ist seit Sonntag Gesprächsthema © Peter Maier

Das Wetter-Video von Peter Maier, das ein heftiges Unwetter am Sonntag über dem Millstätter See zeigt, erregt großes Aufsehen im Internet. Von „Superzelle“ bis zu „Wetterphänomen“ ist die Rede. Gerhard Hohenwarter, Meteorologe der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, klärt nun auf:

1. Was genau ist in dem Video zu sehen?

Das Video zeigt ein normales Gewitter. Es war kleinräumig, aber kräftig. Nichts Außergewöhnliches. Die Niederschläge wurden von einem heftigen, abwärtsgehenden Wind begleitet. In der Fachsprache spricht man von „Downburst“, einer schweren Fallbö. In diesem Fall war es ein „Microburst“, weil nur kleinräumig. Diese Fallwinde können, wenn sie auf der Erdoberfläche aufprallen, schwere Windschäden anrichten.

2. Wie entstand dieses Gewitter?

Das Gewitter mit einem Durchmesser von knapp einem Kilometer, hat sich direkt über dem Goldeck entwickelt. Entlang des Südhanges stieg durch die Sonne warme Luft auf, dadurch konnte es sich bilden. Der Niederschlagsschleier zog dann Richtung Nordosten, also über den Millstätter See, weiter: Mit Windspitzen bis zu 80 km/h und einer Niederschlagsmenge von etwa 15 Litern pro Quadratmeter. Es dauerte zirka 15 bis 30 Minuten. Diese Niederschlagsmenge ist nicht extrem. Es waren auch zahlreiche Blitze dabei.

3. Wie ist es möglich, dass fünf Minuten später schon wieder die Sonne scheint?

Ein Gewitter lebt davon, dass im Aufwindbereich frische Energie in die Wolke kommt. Durch Wind und Wasser wird Energie abgegeben. Sobald zu wenig Energie zugeführt wird, schwächt das Gewitter ab und die Wolke löst sich auf. Sonst würde ein Gewitter immer weiter gehen und nie aufhören.

4. Warum ist dieses Video so besonders?

Die Aufnahme zeigt das kleinräumige Gewitter von einer seitlichen Perspektive und in einem Zeitraffer. Daher sieht man die schöne Struktur.

Das ist der Mann, der die Weltuntergangsstimmung über dem Millstätter See am Sonntag mit der Kamera eingefangen hat:

Sehen Sie hier das ganze Video:

