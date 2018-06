Facebook

Die Stadtgemeinde Radenthein verlor ihren Ehrenring-Träger Hubert Dabernig © K.-U. Häßler - stock.adobe.com

In der Stadtgemeinde Radenthein trauert man um Alt-Bürgermeister Hubert Dabernig, der im 90. Lebensjahr verstorben ist. Er zeichnete von 1979 bis 1991 als Bürgermeister für zahlreiche Projekte verantwortlich. Als Anerkennung dafür wurde ihm 1993 der Ehrenring verliehen. Dabernig war Obmann des Schulgemeindeverbandes für Hauptschulen, Vorsitzender des Gebietsverbandes Millstätter See sowie Obmann des Wasserverbandes Millstätter See. Der Schlosser, der in Graz die Werkmeisterschule besuchte, arbeitete von 1958 bis 1988 im Magnesitwerk. Am 16. Juni um 13 Uhr wird Dabernig in der Aufbahrungshalle der Döbriacher Kirche verabschiedet.

Huber Dabernig, Alt-Bürgermeister und Ehrenringträger von Radenthein ist am 11. Juni verstorben © (c) Bestattung