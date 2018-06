Facebook

Der seit Wochen anhaltend hohe Wasserpegel am Millstätter See bringt Tourismusbetriebe in eine Notsituation. Es gibt kaputte Ufereinbauten, überflutete Liegewiesen bei Strandbädern und Campingplätzen sowie existenzbedrohende Schäden, ist in einem offenen Brief an Politiker und an die Bezirkshauptmannschaft Spittal zu lesen. Die Besitzer von Camping Brunner und Camping Burgstaller (beide in Döbriach) sowie jene des Hotels Forelle in Millstatt richten nun einen Hilferuf an die Öffentlichkeit.

„Wir erwarten uns, dass die Behörde mehr Risikobewusstsein entwickelt und Präventionsmaßnahmen trifft, um diese wiederkehrenden Ereignisse möglichst zu verhindern“, sagt Waltraud Gasser-Brunner. Die Döbriacher Touristiker orten das Problem im Bereich des Seeabflusses in Seeboden. Hier würden neu errichtete Badestege sowie im Seebach errichtete Steinwälle, um Badebuchten zu erhalten, den Abfluss des Wassers behindern. Viele am Millstätter See glauben, die Kelag könne den zurzeit dramatisch hohen Wasserpegel im Rahmen des Kraftwerkbetriebes senken, was allerdings nicht geht.

Im Strandbad des Campingplatzes Burgstaller in Döbriach steht das Wasser © KK/PRIVAT

Stefan Santer, Sachverständiger der Abteilung Wasserwirtschaft, klärt auf: „Der Wasserpegel ist seit Ende April von 177 auf 160 Zentimeter zurückgegangen. Der schneereiche Winter, die abrupt einsetzende Schneeschmelze und der regenreiche Mai trugen dazu bei, dass der Pegel zur Zeit sehr hoch ist. Messungen der vergangenen 100 Jahre belegen aber, dass der Pegel in wiederkehrenden Abständen auch zwischen 200 und 230 Zentimeter liegen kann. Derzeit besteht kein akuter Handlungsbedarf.“

Laut Santer wird nun die Finanzierung für ein Projekt beantragt, bei dem die Gefahrenzonen des Lieserflusses sowie jene des Seebaches erhoben werden sollen: „Wir werden versuchen, Verbesserungen im Bereich des Seeabflusses zu erzielen. Messungen weisen allerdings darauf hin, dass der Abflussquerschnitt im Seebach seit Jahrzehnten unverändert geblieben ist, es also zu keinen Anlandungen kam. Wir gehen davon aus, dass Einbauten im Bereich des Seeausflusses den Wasserabfluss nicht behindern. Die geplanten Untersuchungen können aber zu einem anderen Ergebnis führen.“

