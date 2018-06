Gmünd Alarm in der Neuen Mittelschule Gmünd

Gott sei Dank war es nur eine Übung! Am Freitag ging in der Neuen Mittelschule in Gmünd der Feueralarm los. Die Übung war für die Kinder ein Abenteuer. Sie wurden über die 30 Meter hohe Drehleiter geborgen.