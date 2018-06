Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vorne Julia Kreiner, Valentina Schantl und Amirah Pranzl, dahinter das Hornquartett mit Christopher Grechenig-Unterrainer, Julius Schantl, Johanna Schmölzer und Florian Pichler sowie Paul Aschenwald und Rainer Hulan © KK/Musikschule Spittal

Euphorie liegt in der Luft! Grund ist das herausragende Abschneiden der Musikschule (MS) Spittal beim Bundesjugendmusikwettbewerb „prima la musica“. „Wir sind eine der erfolgreichsten Musikschulen in diesem Bewerb“, freut sich Musikschulleiter Hans Brunner.

Das Besondere ist, dass sich drei Spittaler Gitarrensolistinnen den ersten Preis holten: Julia Kreiner, Valentina Schantl und Amirah Pranzl. Sie werden alle von Barbara Dietrich unterrichtet. Dass gleich drei ihrer Schüler in höchsten Tönen von der Fachjury gelobt wurden, zeichnet auch ihre Arbeit aus. Was ist das Geheimnis? „Viel Liebe für die Kinder, großer Einsatz und Empathie“, erklärt die Lehrerin von 14 Gitarrenschülern. Amirah Pranzl durfte am Samstag die Preisverleihung in Innsbruck musikalisch mitgestalten. Es liegt 20 Jahre zurück, dass einem Spittaler Musikschüler diese Ehre zuteil wurde.