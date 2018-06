Spittal, Hermagor"Stadt-Kümmerer" sollen leere Geschäfte managen

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zwei, seit längerem leer stehende Geschäfte in Spittal © Martina Pirker

Neu positionieren möchte sich die Stadt Spittal: Im Jänner dieses Jahres wurde mit dem Positionierungsprozess begonnen, für den eine eigene Steuerungsgruppe gegründet wurde. 15 Vertreter aus unterschiedlichen Bereichen wie Kultur, Wirtschaft, Jugend, Bildung und Sport gehören der Gruppe an. Derzeit wird ein Stärken-Schwächen-Profil der Stadt Spittal erstellt und parallel dazu am Anforderungsprofil für einen Stadt-Kümmerer gearbeitet.

Das Leerstands-Management könnte eine Aufgabe des Stadt-Kümmerers sein. Das Anforderungsprofil an den Kümmerer wird sehr individuell auf die Stadt Spittal zugeschnitten sein. Noch in diesem Jahr soll die Ausschreibung für diesen Posten erfolgen.

Leerstände auch in Hermagor

Auch im Bezirk Hermagor wird eine ähnliche Funktion ausgeschrieben. Demnächst geht das Leerflächen-Management-Projekt von Hermagor und Kötschach-Mauthen in die Umsetzungsphase.

In Folge will sich Hermagor am Vier-Städteprojekt Bruneck, Spittal, Lienz und Hermagor beteiligen. Im Fokus steht die Belebung der vier Innenstädte. Für die derzeit leer stehenden Geschäfte in der Hermagorer Innenstadt gibt es vereinzelt Interessenten. Bisher haben sich Wirtschaftskammer und „Einkaufsstadt Hermagor“ mit Erfolg gegen neue Geschäftsflächen auf der grünen Wiese „Burgermoos“ gewehrt. Es wäre, so die Kaufleute, der wirtschaftliche Todesstoß für die Innenstadt.

Der Hermagorer Hauptplatz soll stärker belebt werden Foto © Leopold Salcher