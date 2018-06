Facebook

Die Gewittergefahr steigt in Oberkärnten im Laufe des Tages an © APA/dpa/Ole Spata

Südliche Winde versorgen uns mit feuchter und warmer Luft. Die feuchte Luft in Kombination mit der starken Junisonne neigt zur Ausbildung von gewittrig verstärkten Regenschauern. Das betrifft vor allem wieder die Nachmittags- und Abendstunden. Vor allem im Laufe des Vormittags und über Mittag hat es die Sonne doch vielfach etwas leichter.

"Wahrscheinlich sind beim genauen Wetterverlauf auch wieder ein paar Überraschungen eingebaut", merkt der Wetterfachmann Werner Troger an. Die Temperaturen steigen zum Beispiel in der Umgebung von Greifenburg auf Werte um 25 Grad. Beispielsweise in Heiligenblut hat es etwas mehr als 20 Grad. Der Wind legt im Tagesverlauf wieder deutlich zu.