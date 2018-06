Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

2017 war der Street Food Market zum ersten Mal im Spittaler Stadtpark statt © Camilla Kleinsasser

Immer der Nase nach, das ist der beste Tipp, dem man auf einen Street Food Market (einem Markt für Essen auf der Straße) folgen kann. Exotische Gerüche und vor allem die speziellen Geschmackskompositionen – Eindrücke, für die man sonst in den Urlaub fahren muss, bringt der Street Food Market am kommenden Wochenende in den Stadtpark Spittal/Drau (siehe Infokasten unten). Wo sonst die Vögel zwitschern, braten, kochen, verkaufen und verkosten Individualisten, Küchenaussteiger und sogar Haubenköche. „Asiatische, spanische und amerikanische Küche sowie Karibisches, experimentelle Gerichte und verschiedenste Burger, vegane Schokolade mit Früchten, klassische deutsche Küche wie Ofen- und Süßkartoffel und Fisch“, zählt Veranstalter Stefan Roth die Bandbreite auf.

