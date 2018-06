Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Berg wählt am 24. Juni einen neuen Bürgermeister: Die Kleine Zeitung holte die Kandidaten auf den Prüfstand. Auch das Publikum war um Fragen nicht verlegen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wolfgang Krenn, Martina Pirker, Gerhard Mentil, Claudia Lux und Peter Haßler © (c) WILLI PLESCHBERGER

Reges Interesse rief die von der Kleinen Zeitung veranstaltete Diskussion der drei Bürgermeister-Kandidaten in Berg im Drautal Freitagabend im Mehrzweckhaus hervor. Nach dem Rücktritt von Ferdinand Hueter (ÖVP) mitten in der Periode muss die Drautaler Gemeinde am 24. Juni ein neues Gemeindeoberhaupt wählen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.