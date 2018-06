Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Wolfgang Krenn, Gerhard Mentil und Peter Hassler stellen sich in Berg im Drautal den Fragen der Redakteurinnen Martina Pirker und Claudia Lux sowie des Publikums.

Martina Pirker, Wolfgang Krenn, Gerhard Mentil, Peter Hassler und Claudia Lux © (c) WILLI PLESCHBERGER

Die Diskussion der drei Kandidaten, die sich um das Bürgermeisteramt in Berg im Drautal bewerben, startet. Es wird spannend, was die Kandidaten gegenseitig über sich sagen. Themen sind die Kostenüberschreitung beim Mehrzweckhaus Berg zu der eine Aufsichtsbeschwerde bei der Gemeindeabteilung einging, der geplante Ankauf des Telekomgebäudes gemeinsam mit Greifenburg und der Ausbau der B100. Auch das Publikum hat die Möglichkeit Fragen an Wolfgang Krenn (ÖVP), Gerhard Mentil (BFB) und Peter Hassler (SPÖ) zu richten.

