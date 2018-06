Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Die Gemeinde Baldramsdorf hat am Freitag den vor einem Jahr fertig gestellten Hochwasserschutz übernommen. Abends ist noch eine Feuerwehrübung geplant.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Feuerwehr hat am Freitag den Hochwasserschutz in Rosenheim offiziell übernommen und beübt © Camilla Kleinsasser

Kaum ein Tag vergeht derzeit ohne Unwetter. Der Bedarf an Schutzmaßnahmen vor Hochwasser und Muren steigt. Das merkt auch Herbert Mandler vom Wasserbauamt in Spittal: „Das Bewusstsein in der Bevölkerung steigt durch die Witterungseinflüsse. Wir beraten die Gemeinden auch, um entsprechend Schutz zu gewährleisten, aber es geht nicht alles auf einmal.“

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.