Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Kanizaj

Schwer verletzt wurde ein 16-jähriger Mofa-Lenker aus Lieserbrücke Freitagnachmittag in Spittal. Ein 45-jähriger Klagenfurter war mit seinem Kombi auf der Villacher Straße unterwegs und wollte nach links in die Ulrich-von-Cilli-Straße einbiegen. Der entgegenkommende Mofa-Lenker fuhr bei Gelblicht in die Kreuzung ein und stieß gegen den Kombi. Der 16-Jährige kam zu Sturz und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde von der Rettung in das Krankenhaus Spittal/Drau gebracht.