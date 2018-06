Facebook

Christian Klammer, Susanne Brigola, Georg Mathiesl, Daniela Rieder-Herzig, Gerhard Briggl und Ingo Herzig (von links) © Rie-Press

Neun österreichische Winzer werden am Freitag, 29. Juni, in Spittal zu Gast sein. Von den neun Spittaler Geschäftsleuten sind seit Beginn an sechs (Juwelier Brigola, Rieder Shoes, Optiker Nitsch, Uhren Manesch, Zinell Fashion und Gastronomie Mathiesl) dabei. Organisiert von Georg Mathiesl und Gerhard Briggl (Stadtmarketing) dürfen sich die Besucher, die Geschäfte halten bis 22 Uhr offen, auf ein buntes Programm mit Livemusik, Rabatt-Aktionen, Verkostungen und vieles mehr freuen. Stadtrat Christian Klammer (Referent für Stadtmarketing): „Wir freuen uns, dass heuer auch neue Unternehmer in der Brückenstraße mitmachen und die Wirte der Bogengasse sich einbringen.“ Folgende Winzer sind am 29. Juni ab 18 Uhr in Spittal: Weingut Skoff Original bei Regger Immobilien, Weingut Ploder Rosenberg in der Stadtbuchhandlung, Weingut Gager bei Rieder Shoes, Weingut Ernst bei Uhren Manesch, Weingut Keringer bei Optiker Nitsch, Weingut Hartl bei Mathiesl, Weingut Zillinger bei Parfümerie Fritsch, Weingut Topf bei Juwelier Brigola und Weingut Sighardt Donabaum bei Zinell.

