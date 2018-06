Facebook

Der Grünsangerlbach in Vorderkrems ist über die Ufer getreten © Flugeinsatzstelle Klagenfurt

Die starken Gewitter am Donnerstagnachmittag kam es im Bereich des Bärenaugrabens in Vorderkrems zu mehreren Hangrutschungen in den Grünsangerlbach. Durch die Wasser- und mittransportierten Geröllmassen stieg der Bach stark an und trat über die Ufer.

