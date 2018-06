Erstmals ist Lama-Wanderführer Rudolf Eggarter heuer beim Programm für die Sommersportwuchen am Millstätter See dabei.

Aussichtsplattform beim Slow Trail Zwergsee in Millstatt: Da staunte auch Lama "Legulas" © KK/EGGARTER

Da staunte Lama "Legulas" nicht schlecht, als er das erste Mal die neue Aussichtsplattform beim Slow Trail Zwergsee in der Gemeinde Millstatt vorsichtig betreten hat: Geführt von einer Schülerin, die beim "See You"-Sommersportwochen-Programm mitmacht, bestaunte das Duo die spektakuläre Aussicht auf den Millstätter See. Lama-Trekkingführer Rudolf Eggarter aus Sonnwiesen bei Ferndorf, ist heuer das erste Mal beim Aktiv-Programm für die Schüler von See You-Millstatt dabei. "Die Jugendlichen sind ganz verrückt auf die Lamas" freut sich Eggarter, der mit bis zu neun Lamas Wanderungen anbietet.

