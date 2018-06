Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Erst im Herbst wurde ein Bikeparcours auf 3000 Quadratmetern angelegt. Räder gibt es vor Ort © KK/Daniel Sampiero

Stubenhocken bei schlechtem Wetter gehört ab nun der Vergangenheit an. Am Katschberg eröffnet heute ein Sport- und Freizeitzentrum mit einem Angebot für die ganze Familie. Die an das neu renovierte Hotel Stockbett, vormals Salzburger Hof, angrenzende Tennishalle wurde von Hoteliersfamilie Hinteregger zur Indoorhalle „the.cage“ mit Geschicklichkeitsparcours umfunktioniert. „Es gibt dort ein anspruchsvolles Trainingsprogramm für alle ab 12 Jahren mit Stationen wie Schwebebalken, Ringen, Trampolin und Co“, sagt Wolfgang Hinteregger.