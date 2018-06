Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Bartender Philipp Ernst © KK/Manuel Schaffernak

Internationales Barflair brachte Thomas Domenig mit den Cocktailtagen an den Weißensee. Zum Auftakt reichten internationale Bartender Tiki-Drinks. In neun ausgewählten Hotels sorgten beim „Food Pairing“ die Küchenchefs für eine harmonische Zusammenstellung der Menüs mit fünf Mixgetränken. „Die Stimmung war grandios und die Freude an der Zusammenarbeit bei Barteam und Küchencrew gleichermaßen groß“, erzählt Christopher Puntigam von der Weißensee Information.