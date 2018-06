Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Multimedialer Wegbegleiter für die Großglockner Hochalpenstraße © (c) ALBIN NIEDERSTRASSER

Ganz neu können sich jetzt die Besucher der Großglockner Hochalpenstraße von einem Multimedia-Guide – ganz einfach via App auf ihrem Smartphone – begleiten lassen. Der virtuelle Guide gibt ihnen einen tiefen Einblick in die Besonderheiten der Natur und erzählt in Hörbuchqualität spannende geschichtliche Gegebenheiten rund um die Panoramastraße.