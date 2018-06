Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Philipp Sommeregger wartet nun auf seine Hofwoche mit seinen auserwählten Damen © KK/ERNST KAINERSTORFER

Philipp Sommeregger ist Kandidat in der 15. Staffel der TV-Show Bauer sucht Frau auf ATV. Dem gestrigen Abend hat der 23-Jährige schon lange entgegengefiebert. Am 6. Juni, wurde die Vorstellungsfolge des Gailtaler Bauern ausgestrahlt. Er feierte seinen Fernsehauftritt mit Freunden und Familie. Und das in bester Feierlaune. Das beweist die Videobotschaft, die der Jungbauer der Kleinen Zeitung zukommen ließ. Vielen Dank für diese privaten Einblicke: