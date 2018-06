Facebook

Markus Mandler hat den Familienbetrieb 2008 übernommen, und sich auf den Innenausbau von Jachten spezialisiert © KK

Auf der Referenzliste der Tischlerei Mandler aus Greifenburg finden sich die Längenmaße von Privatjachten und in welchem Jahr diese mit hochwertigen Möbeln der Spezial-Manufaktur ausgestattet wurden. Namen von Kunden finden sich keine. Es gibt strenge Geheimhaltungsvereinbarungen, erzählt Firmenchef Markus Mandler (37). Die einzelnen Bauteile werden am Standort in Greifenburg gebaut und treten dann per Spedition die Reise zu den Werften vor allem nach Norddeutschland und in die Niederlande an, wo sie von Spezialfirmen in die Luxusjachten der jeweiligen Eigentümer eingebaut werden.

Von der 1976 von seinem Vater Josef Mandler gegründeten „Standardtischlerei“ zum exklusiven Ausstatter von Luxusjachten. Das Konzept, sich auf dieses eine Geschäftsfeld zu spezialisieren, ist aufgegangen. 99 Prozent des Umsatzes erzielt das Unternehmen heute im Jacht-Innenausbau, erzählt Markus Mandler. Der Erfolg seiner Produkte auf Auslandsmärkten hat dem Greifenburger dann am Mittwoch auch den Exportpreis (Kategorie Kleinbetriebe) eingebracht, der im Rahmen der Export-Gala von Wirtschaftskammer Kärnten, Raiffeisen Landesbank und Raiffeisenbanken verliehen wurde.

Markus Mandler hat 2008 das Ruder in der Tischlerei übernommen. Davor hat er, nach Abschluss der HTL und Mitarbeit in der Tischlerei, noch zwei Jahre lang gemeinsam mit seinem Vater Josef Mandler den Betrieb geleitet. Und seit 2008 ist es mit der Expansion der Tischlerei Schlag auf Schlag gegangen. Aus damals zehn Mitarbeitern sind 50 geworden, aus 700 Quadratmeter Betriebsfläche 2500. 2018 will Mandler einen Umsatz von sieben Millionen Euro erzielen. „Als Unternehmer muss man bereit sein, 120 Prozent zu geben, sonst wird man nicht erfolgreich sein“, sagt Mandler. Die Facharbeiter von morgen werden in der Tischlerei Mandler ausgebildet. „Fachkräftemangel ist auch bei uns ein großes Thema. Wir könnten sofort zehn bis 15 Leute anstellen“, erzählt Mandler, der dabei ist, eine eigene Ausbildungsakademie aufzubauen.

Investitionen erfolgen laufend in Strukturen und Abläufe. „Industrie 4.0 spielt auch bei uns eine wesentliche Rolle“, so Mandler. Seine Frau Daniela arbeitet im Familienbetrieb mit. In der Freizeit geht es mit den Kindern Laurin (14), Sophia (12) und Raphael (7) aber nicht in Richtung Meer, sondern in die Berge. „Die Familie und die Natur geben mir Kraft“, erklärt er. Sein Ziel: die Tischlerei bis 2025 zu einem mittelständischen Betrieb auszubauen.

