Die Nationalparkregion Hohe Tauern setzt verstärkt auf die Vermarktung des Themas Wasser: vom Gletscher-Eis übers Ski- gebiet, Wasserfälle, verträumte Bergseen bis hin zu sportlichen Flüssen © KK/NPHT/Klaus Dapra

Wie wichtig der Internet-Auftritt für Tourismusbetriebe egal welcher Größe ist, betonte Tourismustrainer Werner Gschwenter Dienstagabend beim Tourismustag der Nationalparkregion Hohe Tauern in Mallnitz.

Er verdeutlichte den Vermietern, wie der Gast klickt – von der Urlaubsidee bis zur Buchung: „Die Inspiration erfolgt oft noch durch Magazine oder Gespräche. In der Urlaubsplanung spielen das Internet, vor allem Google und Reiseportale aber die Hauptrolle.“ Um in der Online-Suche weit oben gelistet zu werden, empfiehlt er Betrieben sich bei Portalen zu registrieren und sie für Werbung zu nutzen. „Denn sie geben potenziellen Gästen sofort Antworten auf vier wesentliche Fragen: Wo ist das? Was kostet es? Wie ist es bewertet? Ist etwas frei?“ Erst dann käme die eigene Homepage ins Spiel. Und da solle man auf Text setzen, der Alleinstellungsmerkmale hervorhebt. Gschwenter: „Online-Buchbarkeit ist das A und O.“

Aufholbedarf bei Online-Buchung

„Da haben wir Aufholbedarf“, weiß die Geschäftsführerin der Nationalparkregion, Paula Müllmann, die hier auf das Insider-Schulungsprogramm für Vermieter setzt.

Dieses stellte auf Einladung der Aufsichtsratsvorsitzenden der Region, Gerhild Hartweger, Projektkoordinatorin Vanessa Baldassar vor: „Die digitale Welt wartet nicht. Sie schreitet rasant voran. Das bietet Chancen, aber auch Herausforderungen. Wir unterstützen Vermieter im digitalen Bereich, bei Buchungsplattformen, Apps und so weiter.“ Profis kommen zu Vermietern, die Hilfe brauchen, und schulen individuell vor Ort. Betriebe in der Nationalparkregion können sich bei Interesse an Paula Müllmann wenden. Das Projekt läuft bis 2020.

Förderungen für Privatvermieter

Welche Fördermöglichkeiten es für Privatvermieter gibt, erklärte Alice-Nicole Schön (Verband Kärntner Privatvermieter) und Christian Oberleiter rief die „Magie der Wertschätzung“ gegenüber Mitarbeitern in Zeiten des Fachkräftemangels im Tourismus in Erinnerung.

Neue Homepage

Die Region will ab 20. Juni auch mit einer neuen Homepage (www.nationalpark-hohetauern.at) von Christoph Hubmann und Sigi Leitner aufwarten, die Urlaubsthemen in den Fokus rückt, Geschichten erzählt und Soziale Netzwerke einbindet. „Die Region verfügt auch wieder über eine Reisebürokonzession. Der Kunde kann über die Homepage buchen oder wir können für ihn buchen“, erklärt Müllmann.

Paula Müllmann lebt mit Familie in Dölsach. Auch privat ist sie in den Bergen sportlich Foto © Camilla Kleinsasser

OSTTIROLERIN BEWEGT DIE HOHEN TAUERN „Nach 27 Jahren im Osttiroler Tourismus wollte ich noch etwas Neues machen“, sagt Paula Müllmann. Sie hat die Geschäftsführung der Nationalparkregion Hohe Tauern mit 20 Gemeinden im Möll- und Drautal im November von Uwe Penker übernommen: „Die Region hat viel Potenzial. Ich bin voll motiviert.“ Müllmann will Strukturen festigen, Fortbildungen für Vermieter forcieren, Leitprodukte und authentische Themen (Wasser, Drauradweg, Bergsport) weiterentwickeln. Die Dölsacherin war zwölf Jahre Geschäftsführerin des Tourismusverbands (TVB) Lienzer Dolomiten und im fusionierten TVB Osttirol zuletzt für Veranstaltungen, Bus- und Gruppenreisen sowie erwerbswirtschaftliche Betriebe zuständig. Sie kennt den Tourismus auch als ehemalige Skilehrerin, Schwimmbadbuffet-Betreiberin und Absolventin des Tourismuskollegs.

