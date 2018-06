Facebook

Spannende Feuerwehr Leistungsbewerbe in den Bezirken Spittal und Hermagor © KK/FEUERWEHR

51 Gruppen traten in den Klassen Silber A und B sowie Bronze A und B bei den Bezirksmeisterschaften der Feuerwehren (FF) des Bezirks Spittal in Trebesing an. In Bronze A siegte die FF Baldramsdorf vor Draßnitzdorf und Tangern. In der Kategorie Silber A gewann die FF Altersberg vor Baldramsdorf und Großkirchheim. Einen Doppelsieg in den Bewerben Silber B und Bronze B fuhr die FF Flattach-Fragant ein.